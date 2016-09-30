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Две картины Ван Гога найдены в Италии спустя 14 лет после кражи

30 сентября в 12:52

Картины были похищены из Музея Ван Гога в 2002 году.

ван гог
Картины Винсента Ван Гога были похищены из музея в 2002 году
Полиция Италии обнаружила в Неаполе две картины Винсента Ван Гога, "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" (1884-85), которые были похищены из музея  в Амстердаме в 2002 году. Как сообщается на сайте Музея, обе картины находятся в достаточно неплохом состоянии, хотя и были найдены без рам, а на холстах заметны некоторые следы небрежного обращения.

"Спустя все эти годы мы уже и не рассчитывали на их возможное возвращение, но картины найдены. Я даже не наделся, что смогу когда-то сказать эти слова. Пока что не до конца понятно, когда произведения вернутся в Амстердам, но я совершенно уверен, что мы можем рассчитывать на полную поддержку итальянских властей", - заявил директор Музея ван Гога Аксель Рюгер.

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В 2002 году злоумышленники проникли на крышу Музея Ван Гога в Амстердаме и похитили две картины, суммарная стоимость которых оценивается в 30 миллионов долларов. В 2004 году преступники были пойманы, но картин с ними не оказалось.

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"Вид на море у Схевенингена"

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"Выход из протестантской церкви в Нюэнене"

В начале мая сотрудники пограничной службы и военной прокуратуры Украины провели успешную операцию по задержанию коллекции из 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из городского музея в Вероне. Операция была проведена в Одесской области, в 1,5 км от государственной границы, при подготовке к переправе картин на территорию Молдовы.

В краже этих произведений в 2015 году были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники имитировали нападение на охрану и украли картины. Они выполняли заказ, получили из одного из регионов России, вероятно от одного из частных коллекционеров из Чечни. Общая стоимость этой коллекции на сегодняшний день превышает 16 млн евро.

По материалам: ZN.UA
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