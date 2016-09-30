Две картины Ван Гога найдены в Италии спустя 14 лет после кражи

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Картины были похищены из Музея Ван Гога в 2002 году.

Картины Винсента Ван Гога были похищены из музея в 2002 году

Полиция Италии обнаружила в Неаполе две картины Винсента Ван Гога , "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" (1884-85), которые были похищены из музея в Амстердаме в 2002 году. Как сообщается на сайте Музея , обе картины находятся в достаточно неплохом состоянии, хотя и были найдены без рам, а на холстах заметны некоторые следы небрежного обращения.

"Спустя все эти годы мы уже и не рассчитывали на их возможное возвращение, но картины найдены. Я даже не наделся, что смогу когда-то сказать эти слова. Пока что не до конца понятно, когда произведения вернутся в Амстердам, но я совершенно уверен, что мы можем рассчитывать на полную поддержку итальянских властей", - заявил директор Музея ван Гога Аксель Рюгер.

В 2002 году злоумышленники проникли на крышу Музея Ван Гога в Амстердаме и похитили две картины, суммарная стоимость которых оценивается в 30 миллионов долларов. В 2004 году преступники были пойманы, но картин с ними не оказалось.

"Вид на море у Схевенингена"

"Выход из протестантской церкви в Нюэнене"

В начале мая сотрудники пограничной службы и военной прокуратуры Украины провели успешную операцию по задержанию коллекции из 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из городского музея в Вероне. Операция была проведена в Одесской области, в 1,5 км от государственной границы, при подготовке к переправе картин на территорию Молдовы.

В краже этих произведений в 2015 году были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники имитировали нападение на охрану и украли картины. Они выполняли заказ, получили из одного из регионов России, вероятно от одного из частных коллекционеров из Чечни. Общая стоимость этой коллекции на сегодняшний день превышает 16 млн евро.