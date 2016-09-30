Топ Новости
<
>

Дом из фильма "Миссис Даутфайр" выставлен на продажу за 4,5 миллиона долларов

30 сентября в 15:11

Дом был спроектирован в 1893 году.

33
Дом из фильма "Миссис Даутфайр" будет продан
Дом, выполненный в викторианском стиле, в котором проходили съемки фильма "Миссис Даутфайр" с Робином Уильямсом в главной роли, выставлен на продажу за 4,45 миллиона долларов, сообщает Variety.

Нынешний собственник дома, Дуглас Остераут, купил его в 1997 году за 1,39 миллиона долларов. После съемок фильма, который вышел в 1993 году, в нем были сделаны некоторые изменения, например, фасад был выкрашен в желтый цвет, но в основном устройство дома сохранилось прежним. Он включает в себя четыре спальни и был спроектирован в 1893 году архитектором Хоакимом Мотисоном.

Фильм "Миссис Даутфайр" рассказывает о мужчине, от которого ушла жена и которому после развода разрешено видеть детей только три раза в неделю. Но он находит выход – надевает женское платье и становится пожилой женщиной миссис Даутфайр, которая нанимается на работу к его жене.

Читайте также: В Великобритании выставили на продажу дом из фильма о Гарри Поттере

Робин Уильямс, который сыграл миссис Даутфайр, покончил с собой в 2014 году. В июле прошлого года появилось сообщение о том, что Уильямсу был поставлен неверный диагноз"болезнь Паркинсона". Актер наложил на себя руки спустя несколько месяцев после того, как ему был поставлен диагноз и, по мнению некоторых СМИ, именно известие о болезни Паркинсона могло стать причиной его суицида. 

По свидетельствам судмедэкспертов в крови актера перед самоубийством не было найдено ни алкоголя, ни наркотических веществ.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм актер Уильямс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости