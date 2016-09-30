Дом из фильма "Миссис Даутфайр" выставлен на продажу за 4,5 миллиона долларов

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Дом был спроектирован в 1893 году.

Дом из фильма "Миссис Даутфайр" будет продан

Дом, выполненный в викторианском стиле, в котором проходили съемки фильма "Миссис Даутфайр" с Робином Уильямсом в главной роли, выставлен на продажу за 4,45 миллиона долларов, сообщает Variety

Нынешний собственник дома, Дуглас Остераут, купил его в 1997 году за 1,39 миллиона долларов. После съемок фильма, который вышел в 1993 году, в нем были сделаны некоторые изменения, например, фасад был выкрашен в желтый цвет, но в основном устройство дома сохранилось прежним. Он включает в себя четыре спальни и был спроектирован в 1893 году архитектором Хоакимом Мотисоном.

Фильм "Миссис Даутфайр" рассказывает о мужчине, от которого ушла жена и которому после развода разрешено видеть детей только три раза в неделю. Но он находит выход – надевает женское платье и становится пожилой женщиной миссис Даутфайр, которая нанимается на работу к его жене.

Робин Уильямс, который сыграл миссис Даутфайр, покончил с собой в 2014 году. В июле прошлого года появилось сообщение о том, что Уильямсу был поставлен неверный диагноз"болезнь Паркинсона". Актер наложил на себя руки спустя несколько месяцев после того, как ему был поставлен диагноз и, по мнению некоторых СМИ, именно известие о болезни Паркинсона могло стать причиной его суицида.

По свидетельствам судмедэкспертов в крови актера перед самоубийством не было найдено ни алкоголя, ни наркотических веществ.