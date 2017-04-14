Дольф Лундгрен сыграет в фильме "Аквамен"

Актер исполнит роль короля Нереуса.
"Было сложнее всего (и интереснее всего) держать это в тайне. Но, наконец, добро пожаловать в Атлантиду, Дольф Лундгрен", — написал режиссер.
Отмечается, что Лундгрен сыграет главного антагониста – короля Нереуса.
Been hardest (and most excited) secret to sit on. But finally, welcome to Atlantis @Dolph_Lundgren #KingNereus #KingdomOfXebel https://t.co/qpDU00nVSd— James Wan (@creepypuppet) 12 квітня 2017 р.
Фильм "Аквамен", главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа, выйдет на экраны 21 декабря 2018 года.
Впервые Аквамен в исполнении Момоа ненадолго появился в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а следующего его появление на экранах состоится в "Лиге справедливости".
Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.
Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд
Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.