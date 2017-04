Дольф Лундгрен сыграет в фильме "Аквамен"

Актер Дольф Лундгрен присоединится к актерскому составу фильма "Аквамен" , сообщил на своей странице в Twitter режиссер картины Джеймс Ван.

"Было сложнее всего (и интереснее всего) держать это в тайне. Но, наконец, добро пожаловать в Атлантиду, Дольф Лундгрен", — написал режиссер.

Отмечается, что Лундгрен сыграет главного антагониста – короля Нереуса.

Been hardest (and most excited) secret to sit on. But finally, welcome to Atlantis @Dolph_Lundgren #KingNereus #KingdomOfXebel https://t.co/qpDU00nVSd