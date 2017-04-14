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Дольф Лундгрен сыграет в фильме "Аквамен"

14 апреля в 12:07

Актер исполнит роль короля Нереуса.

лундгрен
Дольф Лундгрен сыграет короля Нереуса
Кинопоиск
Актер Дольф Лундгрен присоединится к актерскому составу фильма "Аквамен", сообщил на своей странице в Twitter  режиссер картины Джеймс Ван.

"Было сложнее всего (и интереснее всего) держать это в тайне. Но, наконец, добро пожаловать в Атлантиду, Дольф Лундгрен", — написал режиссер.

Отмечается, что Лундгрен сыграет главного антагониста – короля Нереуса.

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Фильм "Аквамен", главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа, выйдет на экраны 21 декабря 2018 года.

Впервые Аквамен в исполнении Момоа ненадолго появился в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а следующего его появление на экранах состоится в "Лиге справедливости".

Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд 
Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм режиссер актер
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