Disney решила переснять "Короля льва"

Новая версия мультфильма будет содержать в себе песни и мелодии из оригинальной картины.

Disney снимет новую версию "Короля льва"

Студия Disney подтвердила намерение переснять мультфильм "Король лев", который является одним из самых успешных продуктов компании. Режиссером новой картины выступит Джон Фавро, сообщается на сайте Disney

Идея переснять "Короля льва" появилась после успеха других проектов студии, таких как "Малифисента", "Золушка" и "Книга джунглей". Студия также планирует вскоре представить игровую версию "Красавицы и чудовища", главную роль в которой исполнит Эмма Уотсон.

Новая версия "Короля льва" будет сопровождаться теми же песнями и мелодиями, которые впервые появились в оригинальном мультфильме.

Оригинальный мультфильм "Король лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,6 миллионов долларов. Мультфильм был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.

