Disney решила переснять "Короля льва"

Новая версия мультфильма будет содержать в себе песни и мелодии из оригинальной картины.
Идея переснять "Короля льва" появилась после успеха других проектов студии, таких как "Малифисента", "Золушка" и "Книга джунглей". Студия также планирует вскоре представить игровую версию "Красавицы и чудовища", главную роль в которой исполнит Эмма Уотсон.
Новая версия "Короля льва" будет сопровождаться теми же песнями и мелодиями, которые впервые появились в оригинальном мультфильме.
Оригинальный мультфильм "Король лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,6 миллионов долларов. Мультфильм был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.
В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.
Следующим фильмом серии "Звездные войны", который выйдет на экраны, будет "Изгой", его премера хапланирована на 16 декабря 2016 года. Фильм расскажет о группе повстанцев, которая похищает планы Звезды смерти. Его режиссером будет Гарет Эдвардс, сценарий напишет Крис Вайц, а одну из главных ролей сыграет актриса Фелисити Джонс.ZN.UA