Дэвид Финчер снимет продолжение "Войны миров Z"

Главную роль в фильме сыграет Бред Питт.

Дэвид Финчер выступит в роли режиссера «Войны миров Z» Кинопоиск

Американский режиссер Дэвид Финчер снимет продолжение фильма о зомби-апокалипсисе "Война миров Z", сообщает Empire

Главную роль в картине сыграет Бред Питт, который снимался и в оригинальном фильме 2013 года выпуска. Издание отмечает, что разработка сиквела шла на протяжении последних нескольки лет, но активную работу над ним пришлось отложить из-за бракоразводного процесса Питта.

Дата выхода фильма на экраны не разглашается.

Постапокалиптический боевик "Война миров Z" снят по одноименному роману Майкла Брукса. Он появился на экранах в 2013 году. Сюжет повествует о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне (Питт), который пытается предотвратить нашествие зомби. Картина заработала в прокате больше 540 миллионов долларов и стала самым коммерчески успешным проектом в карьере Питта, который также выступил продюсером фильма.

Ранее сообщалось о том, что Студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.