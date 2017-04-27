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Дэвид Финчер снимет продолжение "Войны миров Z"

27 апреля в 11:50

Главную роль в фильме сыграет Бред Питт.

дэвид финчер
Дэвид Финчер выступит в роли режиссера «Войны миров Z»
Кинопоиск
Американский режиссер Дэвид Финчер снимет продолжение фильма о зомби-апокалипсисе  "Война миров Z", сообщает Empire.

Главную роль в картине сыграет Бред Питт, который снимался и в оригинальном фильме 2013 года выпуска. Издание отмечает, что разработка сиквела шла на протяжении последних нескольки лет, но активную работу над ним пришлось отложить из-за бракоразводного процесса Питта.

Дата выхода фильма на экраны не разглашается.

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Постапокалиптический боевик "Война миров Z" снят по одноименному роману Майкла Брукса. Он появился на экранах в 2013 году. Сюжет повествует о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне (Питт), который пытается предотвратить нашествие зомби. Картина заработала в прокате больше 540 миллионов долларов и стала самым коммерчески успешным проектом в карьере Питта, который также выступил продюсером фильма.

Ранее сообщалось о том, что Студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Питт зомби
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