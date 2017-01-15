Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию Brit Awards

Исполнители ушли из жизни в 2016 году.
Боуи номинирован на получение премии в категории "Британский сольный исполнитель". Кроме него в этой категории номинированы также Крейг Дэвид, Скепта, Кано и Майкл Киванука. Коэн же оказался в номинации "Международный сольный исполнитель". Вместе с ним представлены Бруно Марс, Дрейк, Бон Ивер и The Weeknd.
Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.
О смерти канадского певца, поэта и писателя Леонарда Коэна стало известно 11 ноября 2016-го. Ему было 82 года.