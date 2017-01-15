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Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию Brit Awards

15 января в 17:44

Исполнители ушли из жизни в 2016 году.

дэвид боуи
Дэвид Буои посмертно номинирован на получение премии Brit Awards
Кинопоиск
Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, которые скончались в 2016 году, номинированы на получение музыкальной премии Brit Awards, сообщается на сайт награды.

Боуи номинирован на получение премии в категории "Британский сольный исполнитель". Кроме него в этой категории номинированы также Крейг Дэвид, Скепта, Кано и Майкл Киванука. Коэн же оказался в номинации "Международный сольный исполнитель". Вместе с ним представлены Бруно Марс, Дрейк, Бон Ивер и The Weeknd.

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Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени. 

О смерти канадского певца, поэта и писателя Леонарда Коэна стало известно 11 ноября 2016-го. Ему было 82 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Боуи премия Коэн музыка
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