Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию Brit Awards

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Исполнители ушли из жизни в 2016 году.

Дэвид Буои посмертно номинирован на получение премии Brit Awards Кинопоиск

Боуи номинирован на получение премии в категории "Британский сольный исполнитель". Кроме него в этой категории номинированы также Крейг Дэвид, Скепта, Кано и Майкл Киванука. Коэн же оказался в номинации "Международный сольный исполнитель". Вместе с ним представлены Бруно Марс, Дрейк, Бон Ивер и The Weeknd.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.



О смерти канадского певца, поэта и писателя Леонарда Коэна стало известно 11 ноября 2016-го. Ему было 82 года.