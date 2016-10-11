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Дэниел Крейг намекнул на возможное возвращение к роли Бонда

11 октября в 11:34

По словам актера, роль агента 007 была "лучшей работой в жизни".

Спектр
Дэниел Крейг может снова вернуться к роли Бонда
Кинопоиск
Британский актер Дэниел Крейг, который сыграл агента 007 в четырех фильмах бондианы, намекнул на возможное возвращение к этой роли, сообщает The Guardian. Соответствующее заявление актер сделал на ежегодном фестивале журнала The New Yorker.

"Когда я играл Бонда, у меня была лучшая работа в мире. Ни одна другая работа не сравнится с ней", заявил актер. Ранее Крейг утверждал, что скорее "перережет себе вены", чем вернется к роли агента 007. Теперь же актер сообщил, что всегда любил эту работу и получал от нее удовольствие. "Если я буду и дальше получать удовольствие, я продолжу сниматься в роли Бонда", добавил он.

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Ранее Крэйг отказался сниматься в последующих двух картинах, за что студия Мetro-Goldwyn-Mayer (MGM) предлагала ему гонорар в размере 100 миллионов долларов. 

Четыре фильма с участием Крэйга собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.

Наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы стать следующим Бондом , по версии букмекеров, являются актеры Том Хиддлстон, Том Харди, Идрис Эльба, Дамиан Льюис, Эйдан Тернер и Генри Кавилл. При этом Харди и Эльба являются фаворитами в борьбе за роль агента 007.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бонд Крейг фильм
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