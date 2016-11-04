De Phazz представят в Киеве новый альбом

Альбом Prankster Bride вышел 4 ноября.
Альбом Prankster Bride вышел 4 ноября. В его записи приняли участие нынешняя и бывшая вокалистки De Phazz Пэт Эпплтон и Барбара Лар, а также приглашенные гостьи – Энджел Джей, Ютта Глазер и Черри Сандерс. Несмотря на то, что в альбоме фигурирует только женский вокал, в киевском исполнении всех его треков примет участие бессменный вокалист группы Карл Фриерсон.
Центральной темой нового концептуального альбома коллектива является женщина, ее эмоции и переживания: борьба с внутренними демонами (Prankster Bride), эмансипация (Used), расставание и одиночество (I Sing), страхи и слабости (Apple & Egg), бессилие (Down Waterloo) и многое другое.
Концерт состоится 7 ноября в Международном Центре культуры и искусств в Киеве.ZN.UA