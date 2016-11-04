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De Phazz представят в Киеве новый альбом

4 ноября в 18:53

Альбом Prankster Bride вышел 4 ноября.

De Phazz
De Phazz привезут в Киев концептуальный "женский" альбом
Немецкий лаунж-джазовый коллектив De Phazz в понедельник, 7 ноября, выступит в Киеве с презентацией нового альбома.

 Альбом Prankster Bride вышел 4 ноября. В его записи приняли участие нынешняя и бывшая вокалистки De Phazz Пэт Эпплтон и Барбара Лар, а также приглашенные гостьи – Энджел Джей, Ютта Глазер и Черри Сандерс. Несмотря на то, что в альбоме фигурирует только женский вокал, в киевском исполнении всех его треков примет участие бессменный вокалист группы Карл Фриерсон.

Центральной темой нового концептуального альбома коллектива является женщина, ее эмоции и переживания: борьба с внутренними демонами (Prankster Bride), эмансипация (Used), расставание и одиночество (I Sing), страхи и слабости (Apple & Egg), бессилие (Down Waterloo) и многое другое.

Концерт состоится 7 ноября в Международном Центре культуры и искусств в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги концерт Киев афиша джаз лаунж
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