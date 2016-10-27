Четвертый сезон "Шерлока" выйдет в начале следующего года

Первая серия нового сезона сериала получила название "Шесть Тэтчер".

Четвертый сезон "Шерлока" выйдет на экраны 1 января 2017 года

Первая серия нового сезона сериала "Шерлок" выйдет на телеканале BBC 1 января 2017 года. Как сообщает ВВС, кадры из новых серий сопровождаются подписями: "Все, что они знают, окажется под сомнением... Все, кого они знают, находятся под угрозой".

Первый эпизод нового сериала получит название "Шесть Тэтчер", что является отсылкой к рассказу Артура Конана Дойла "Шесть Наполеонов". Злодея втором эпизоде четвертого сезона сыграет актер Тоби Джонс, который озвучил эльфа Добби в "Гарри Поттере".

Четвертый сезон будет состоять из трех серий, каждая из которых будет длиться 90 минут.

1 января этого года был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело более 8 млн зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.