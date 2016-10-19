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Чак Берри анонсировал выход первого за 38 лет альбома

19 октября в 11:30

Выход альбома состоится в 2017 году.

чак берри
Чак Берри выпустит новый альбом
wikipedia
Музыкант Чак Берри в день своего 90-летия анонсировал выход своего первого за последние 38 лет альбома, сообщается на сайте компании Dualtone Records, которая займется выпуском пластинки.

Альбом, получивший название "Чак", будет выпущен в 2017 году. Он был записан на нескольких студиях Сент-Луиса. Участие в записи альбома приняли дети исполнителя Чарльз Берри-младший (гитара) и Ингрид Берри (гармоника), а также Джимми Марсала (бессменный бас-гитарист Берри на протяжении сорока лет), Роберт Лор (фортепиано) и Кейт Робинсон (ударные).

Сам музыкант заявил о том, что посвящает новый альбом своей жене, в браке с которой он прожил 68 лет. "Я работал над альбомом очень долго и теперь могу повесить бутсы на полку", добавил Берри.

Последний на данный момент альбом музыканта был выпущен в 1979 году.

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Певец и гитарист Чак Берри родился в 1926 году в Сент-Луисе, штат Миссури, США. Он занимает пятое место в топ-100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 1984 году он был удостоен премии "Грэмми" за особый вклад в музыку.

11 октября британская группа Depeche Mode объявила о том, что весной 2017 года выпустит новый альбом под названием Spirit и отправится в мировое турне Global Spirit Tour, которое стартует 5 мая 2017 года. 19 июля группа выступит на НСК "Олимпийский" в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги альбом Берри музыка музыкант
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