Букмекеры назвали основных фаворитов "Евровидения 2017"

Первое место может занять представитель Италии.

Фаворитом букмекеров является Франческо Габбани

Букмекеры принимают ставки на победителя международного песенного конкурса "Евровидение" , который в этом году пройдет в Киеве. Как сообщается на сайте Еurovisionworld , основным претендентом на победу, по мнению букмекеров, остается представитель Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.

На втором месте может оказаться представитель Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а на третьем - шведский певец Робин Бенгтсон с песней I Can not Go On.

Группа O.Torvald, которая будет представлять на конкурсе нашу страну, располагается на 23 месте.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.