Британского музыканта Элтона Джона госпитализировали – СМИ

Причиной госпитализации стала инфекция.

Элтон Джон заболел инфекцией

Британский музыкант Элтон Джон попал в больницу, сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Фрэн Кертис.

По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой тот заразился в турне по Южной Америке, которая закончилась в Чили 10 апреля.

Певец был помещен в отделение интенсивной терапии. В больнице 70-летний Элтон Джон провел два дня, в субботу, 22 апреля, его выписали.

Однако исполнитель отменил выступления, которые значачились в его гастрольном графике в течение ближайшего месяца.

Как сообщалось ранее, Элтон Джон отказался петь на инаугурации Трампа.