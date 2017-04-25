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Британского музыканта Элтона Джона госпитализировали – СМИ

25 апреля в 03:08

Причиной госпитализации стала инфекция. 

Элтон Джон
Элтон Джон заболел инфекцией
Британский музыкант Элтон Джон попал в больницу, сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Фрэн Кертис. 

По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой тот заразился в турне по Южной Америке, которая закончилась в Чили 10 апреля. 

Певец был помещен в отделение интенсивной терапии. В больнице 70-летний Элтон Джон провел два дня, в субботу, 22 апреля, его выписали. 

Однако исполнитель отменил выступления, которые значачились в его гастрольном графике в течение ближайшего месяца. 

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Как сообщалось ранее, Элтон Джон отказался петь на инаугурации Трампа. 

По материалам: Reuters
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