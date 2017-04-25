Британского музыканта Элтона Джона госпитализировали – СМИ

Причиной госпитализации стала инфекция.
По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой тот заразился в турне по Южной Америке, которая закончилась в Чили 10 апреля.
Певец был помещен в отделение интенсивной терапии. В больнице 70-летний Элтон Джон провел два дня, в субботу, 22 апреля, его выписали.
Однако исполнитель отменил выступления, которые значачились в его гастрольном графике в течение ближайшего месяца.
Как сообщалось ранее, Элтон Джон отказался петь на инаугурации Трампа.Reuters