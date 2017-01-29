Британские ученые объяснили эпидемии проказы в Европе распространением паломничества

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Распространению болезни в средневековой Европе способствовали не только рыцари-крестоносцы, но и религиозные паломники.

Найденный учеными скелет принадлежал паломнику могилы Святого Якова

Британские ученые обнаружили на старинном английском кладбище при госпитале рядом с Винчестером, анализ которого может пролить свет на историю эпидемий проказы в странах Европы, сообщает BBC Ukrainian

Ученые установили, что останки принадлежат паломнику, который, вероятно, заразился проказой во время своих путешествий. При нем была найдена раковина морского гребешка – традиционный атрибут религиозных паломников могилы Святого Якова в городе Сантьяго-де-Компостелла в Испании. Радиоуглеродный анализ останков показал, что скелет принадлежит мужчине, похороненному в период с конца XI до начала XII века.

Сотрудники Университета Винчестера считают, что именно паломники были основными источниками распространения проказы в средневековой Европе. И именно они могли принести болезнь на территорию Великобритании.

"С XI по XIV век мы наблюдаем беспрецедентное увеличение случаев появления лепрозориев – больниц для прокаженных – по всей Европе", - отмечает доктор Саймон Роффе.

Ученый также задается вопросом, почему всплеск болезни, известной человечеству с древнейших времен, в Западной Европе пришелся на этот период.

"Этот покойник дает нам возможность понять одну из причин, почему болезнь была так распространена в Средние века в странах Европы. Традиционно считалось, что проказа попала в Европу после начала крестовых походов. Но мы знаем из разных источников, что больницы для прокаженных стали появляться задолго до их начала", - подчеркнул доктор Роффе.

По его словам, паломники могли стать еще одной причиной распространения проказы в Европе.

"Находка в городе Винчестер позволяет предположить, что паломники были еще одним источником распространения инфекции, потому что до этого у нас был только один источник останков средневекового паломника с ранними признаками проказы. Он был похоронен на кладбище при больнице для прокаженных. Но это заставляет думать, что главным источником распространения проказы в Западной Европе были именно паломники", - сообщил ученый.

По словам еще одного ученого, профессора Майка Тейлора из Университета Суррея, паломник страдал той формой проказы, которая в настоящее время распространена в Средней и Западной Азии. Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, где же паломник мог заразиться ею.

"Нам удалось извлечь ДНК патогенеза из скелетных решеток этого человека, доказав наличие в них бактерии Mycobacterium leprae. Это значит, при жизни человек болел проказой", - рассказал он.

Проказа возникает вследствие действий бактерии Mycobacterium leprae и известна человечеству не первую тысячу лет: случаи заболевания проказой были зафиксированы еще в древних Китае, Египте и Индии.

Болезнь развивается медленно и вызывает высыпания на коже и деформацию суставов. В некоторых районах мира она встречается и в наши дни.

Исследования показывают, что геном бактерий не сильно изменился со времен Средневековья. Это объясняет постепенное уменьшение числа заболевших – человеческий организм сумел выработать стойкий иммунитет.