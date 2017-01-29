Британские ученые объяснили эпидемии проказы в Европе распространением паломничества

Распространению болезни в средневековой Европе способствовали не только рыцари-крестоносцы, но и религиозные паломники.
Ученые установили, что останки принадлежат паломнику, который, вероятно, заразился проказой во время своих путешествий. При нем была найдена раковина морского гребешка – традиционный атрибут религиозных паломников могилы Святого Якова в городе Сантьяго-де-Компостелла в Испании. Радиоуглеродный анализ останков показал, что скелет принадлежит мужчине, похороненному в период с конца XI до начала XII века.
Сотрудники Университета Винчестера считают, что именно паломники были основными источниками распространения проказы в средневековой Европе. И именно они могли принести болезнь на территорию Великобритании.
"С XI по XIV век мы наблюдаем беспрецедентное увеличение случаев появления лепрозориев – больниц для прокаженных – по всей Европе", - отмечает доктор Саймон Роффе.
Ученый также задается вопросом, почему всплеск болезни, известной человечеству с древнейших времен, в Западной Европе пришелся на этот период.
"Этот покойник дает нам возможность понять одну из причин, почему болезнь была так распространена в Средние века в странах Европы. Традиционно считалось, что проказа попала в Европу после начала крестовых походов. Но мы знаем из разных источников, что больницы для прокаженных стали появляться задолго до их начала", - подчеркнул доктор Роффе.
По его словам, паломники могли стать еще одной причиной распространения проказы в Европе.
"Находка в городе Винчестер позволяет предположить, что паломники были еще одним источником распространения инфекции, потому что до этого у нас был только один источник останков средневекового паломника с ранними признаками проказы. Он был похоронен на кладбище при больнице для прокаженных. Но это заставляет думать, что главным источником распространения проказы в Западной Европе были именно паломники", - сообщил ученый.
По словам еще одного ученого, профессора Майка Тейлора из Университета Суррея, паломник страдал той формой проказы, которая в настоящее время распространена в Средней и Западной Азии. Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, где же паломник мог заразиться ею.
"Нам удалось извлечь ДНК патогенеза из скелетных решеток этого человека, доказав наличие в них бактерии Mycobacterium leprae. Это значит, при жизни человек болел проказой", - рассказал он.
Проказа возникает вследствие действий бактерии Mycobacterium leprae и известна человечеству не первую тысячу лет: случаи заболевания проказой были зафиксированы еще в древних Китае, Египте и Индии.
Болезнь развивается медленно и вызывает высыпания на коже и деформацию суставов. В некоторых районах мира она встречается и в наши дни.
Исследования показывают, что геном бактерий не сильно изменился со времен Средневековья. Это объясняет постепенное уменьшение числа заболевших – человеческий организм сумел выработать стойкий иммунитет.BBC Україна