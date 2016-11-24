Британские архитекторы назвали лучшее современное здание мира

По мнению жюри, инженерно-технологический университет в Лиме достоин звания "нового Мачу-Пикчу".
Жюри назвало здание "вдохновляющим" и "смелым дополнением городского пейзажа". Как отметили в RIBA, университет, спроектированный ирландской компанией Grafton Architects, и представляющий собой "ряд ландшафтных террас с расщелинами и гротами", достоин звания "нового Мачу-Пикчу", сообщает ВВС.
Grafton Architects' @utecedu campus wins @RIBA International Prize for the world's best new building #RIBAIntPrize https://t.co/yIoOPncL3d pic.twitter.com/gDyo6Yut6B— RIBA (@RIBA) 24 листопада 2016 р.
It's official! UTEC in Lima, Peru is the best building of 2016 https://t.co/83SGcAE4RA #RIBAIntPrize @RIBA pic.twitter.com/NoFbEkkFyQ— CNN Style (@CNNStyle) 24 листопада 2016 р.
В шорт-лист кроме университета в Лиме вошли Центр Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан); концертный зал Stormen в Бодо, Норвегия; Центр современного искусства Arquipelago в Рибейра-Гранде, Португалия; музей Jumex в Мехико, Мексика; мемориал Нотр-Дам-де-Лорет, Франция.
Участвовать в конкурсе могло любое здание, вне зависимости от его расположения и бюджета, но построенное не более трех лет назад.
Премии RIBA присуждаются с 1966 года, среди них - Королевская золотая медаль, Приз Стирлинга и премия RIBA "Дом года". Международная премия стала первой в истории организации, рассчитанной на архитекторов со всего мира. В случае успеха она сможет составить конкуренцию Всемирному фестивалю архитектуры, который ежегодно выбирает лучшие постройки мира.ZN.UA