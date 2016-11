Британские архитекторы назвали лучшее современное здание мира

Лучшим современным зданием мира по версии Королевской академии британских архитекторов (RIBA) назван Инженерно-технологический университет в Лиме (столица Перу).

Жюри назвало здание "вдохновляющим" и "смелым дополнением городского пейзажа". Как отметили в RIBA, университет, спроектированный ирландской компанией Grafton Architects, и представляющий собой "ряд ландшафтных террас с расщелинами и гротами", достоин звания "нового Мачу-Пикчу", сообщает ВВС.

Grafton Architects' @utecedu campus wins @RIBA International Prize for the world's best new building #RIBAIntPrize https://t.co/yIoOPncL3d pic.twitter.com/gDyo6Yut6B

It's official! UTEC in Lima, Peru is the best building of 2016 https://t.co/83SGcAE4RA #RIBAIntPrize @RIBA pic.twitter.com/NoFbEkkFyQ