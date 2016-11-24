Британские архитекторы назвали лучшее современное здание мира

По мнению жюри, инженерно-технологический университет в Лиме достоин звания "нового Мачу-Пикчу".

Университет в Лиме стал лучшим современным зданием мира www.bbc.com

Лучшим современным зданием мира по версии Королевской академии британских архитекторов (RIBA) назван Инженерно-технологический университет в Лиме (столица Перу).

Жюри назвало здание "вдохновляющим" и "смелым дополнением городского пейзажа". Как отметили в RIBA, университет, спроектированный ирландской компанией Grafton Architects, и представляющий собой "ряд ландшафтных террас с расщелинами и гротами", достоин звания "нового Мачу-Пикчу", сообщает ВВС.

В шорт-лист кроме университета в Лиме вошли Центр Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан); концертный зал Stormen в Бодо, Норвегия; Центр современного искусства Arquipelago в Рибейра-Гранде, Португалия; музей Jumex в Мехико, Мексика; мемориал Нотр-Дам-де-Лорет, Франция.

Участвовать в конкурсе могло любое здание, вне зависимости от его расположения и бюджета, но построенное не более трех лет назад.

Премии RIBA присуждаются с 1966 года, среди них - Королевская золотая медаль, Приз Стирлинга и премия RIBA "Дом года". Международная премия стала первой в истории организации, рассчитанной на архитекторов со всего мира. В случае успеха она сможет составить конкуренцию Всемирному фестивалю архитектуры, который ежегодно выбирает лучшие постройки мира.