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Брэд Питт прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

21 сентября в 00:07

Актер огорчен произошедшим и переживает за детей.

Питт Брэд
У Брэда Питта шестеро детей
abcnews.go.com
Голливудский актер Брэд Питт подтвердил информацию о разводе с актрисой Анджелиной Джоли, передает Daily Mail.

"Я очень опечален этим. Но самое главное сейчас – это благополучие наших детей. Я прошу СМИ не беспокоить их в это непростое время", – сказал Питт, комментируя развод.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, требуя дать ей опеку над шестью детьми, которых воспитывала пара.

В качестве причины развода указано наличие "непреодолимых разногласий" с мужем. Также пресс-служба актрисы сообщила, что такое решение было принято "ради здоровья семьи".

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Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе около 12 лет, но поженились только в 2014 году. У них шестеро общих детей, трое из которых – приемные. У всех детей фамилия – Джоли-Питт.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Питт Джоли дети развод
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