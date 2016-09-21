Брэд Питт прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Актер огорчен произошедшим и переживает за детей.

У Брэда Питта шестеро детей abcnews.go.com

Голливудский актер Брэд Питт подтвердил информацию о разводе с актрисой Анджелиной Джоли, передает Daily Mail.

"Я очень опечален этим. Но самое главное сейчас – это благополучие наших детей. Я прошу СМИ не беспокоить их в это непростое время", – сказал Питт, комментируя развод.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, требуя дать ей опеку над шестью детьми, которых воспитывала пара.

В качестве причины развода указано наличие "непреодолимых разногласий" с мужем. Также пресс-служба актрисы сообщила, что такое решение было принято "ради здоровья семьи".

Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе около 12 лет, но поженились только в 2014 году. У них шестеро общих детей, трое из которых – приемные. У всех детей фамилия – Джоли-Питт.