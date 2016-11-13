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Борис Гребенщиков спел в центре Полтавы

13 ноября в 00:08

Музыкант посвятил свое выступление памяти канадского певца Леонарда Коэна. 

Гребенщиков
Гребенщиков выступил на улицах Полтавы

Известный российский музыкант и лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков выступил на улице в центре Полтавы, сообщается на его странице в Facebook. 

Гребенщиков спел несколько собственных песен, а также исполнил песню Леонарда Коэна First We Take Manhattan, который на днях ушел из жизни. Музыкант пообщался со своими поклонниками, после чего пошел в гостиницу.. 

Гребенщиков часто выступает на улицах и подземных переходах метро в рамках своего проекта "Музыка на площадях". В данный момент у певца проходят гастроли по украинским городам.    

Смотрите фото: Борис Гребенщиков спел в киевском метро

10 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный канадский певец Леонард Коэн. За несколько недель до смерти музыкант выпустил свой последний альбом You Want It Darker, который посвятил теме прощания.

По материалам: ZN.UA
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Тэги музыкант Гребенщиков улица музыка Канада посвящение Полтава город гастроли Украина Коэн
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