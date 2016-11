Борис Гребенщиков спел в центре Полтавы

Музыкант посвятил свое выступление памяти канадского певца Леонарда Коэна.

Гребенщиков выступил на улицах Полтавы

Известный российский музыкант и лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков выступил на улице в центре Полтавы, сообщается на его странице в Facebook.

Гребенщиков спел несколько собственных песен, а также исполнил песню Леонарда Коэна First We Take Manhattan, который на днях ушел из жизни. Музыкант пообщался со своими поклонниками, после чего пошел в гостиницу..

Гребенщиков часто выступает на улицах и подземных переходах метро в рамках своего проекта "Музыка на площадях". В данный момент у певца проходят гастроли по украинским городам.

10 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный канадский певец Леонард Коэн. За несколько недель до смерти музыкант выпустил свой последний альбом You Want It Darker, который посвятил теме прощания.