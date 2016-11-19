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Бобу Дилану вручат Нобелевскую премию весной 2017 года

19 ноября в 00:41

Музыкант сможет произнести нобелевскую речь во время концерта в Стокгольме.

Боб Дилан
Весной 2017 года у Боба Дилана запланированы концерты в Швеции
Американский музыкант, поэт, актер и художник Боб Дилан, который отказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии, сможет получить ее во время гастролей в Швеции весной 2017 года.

Премию Дилану вручат во время концерта в Стокгольме. Там же он сможет произнести традиционную нобелевскую речь, что явлется единственным обязательным условием для получения премии,  передает BBC Украина.

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Напомним, 13 октября Нобелевский комитет присудил Бобу Дилану премию по литературе с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: BBC Україна
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Тэги Дилан Нобелевская премия
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