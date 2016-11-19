Бобу Дилану вручат Нобелевскую премию весной 2017 года

Музыкант сможет произнести нобелевскую речь во время концерта в Стокгольме.
Премию Дилану вручат во время концерта в Стокгольме. Там же он сможет произнести традиционную нобелевскую речь, что явлется единственным обязательным условием для получения премии, передает BBC Украина.
Напомним, 13 октября Нобелевский комитет присудил Бобу Дилану премию по литературе с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".
Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".BBC Україна