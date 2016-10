Боб Дилан удалил упоминание о Нобелевской премии со своего сайта

Певец никак не прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии по литературе.

Боб Дилан никак не прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии по литературе

Певец Боб Дилан, которому на прошлой неделе была присуждена Нобелевская премия по литературе , удалил упоминание о награде со своего официального сайта. Как сообщает The Guardian , упоминание на сайте было единственной публичной реакцией музыканта на присуждение ему премии.

Предложение "Лауреат Нобелевской премии по литературе" исчезло со страницы сайте музыканта. По словам Сары Даниус, постоянного секретаря Шведской академии, она пыталась связаться с Диланом через приближенных к нему людей, но он никак не прокомментировал на присуждение ему награды.

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман)– американский музыкант, автор и исполнитель песен, художник, писатель и киноактер. Родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Дедушка и бабушка музыканта в 1905 году переехали в США из Одессы.

Дилан является культовой фигурой в мире рок-музыки на протяжении последних 50 лет. Многие его песни, такие, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Журнал Rolling Stone назвал Дилана вторым по значимости исполнителем в истории музыки. В 1988 году Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла, шесть его композиций входят в Зал славы "Грэмми". Музыкант также является обладателем премий "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".