Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Стало известно, почему Боб Дилан молчал две недели: потерял дар речи

Американский музыкант, поэт и художник Боб Дилан согласен принять

"Приму ли я награду? Разумеется", - цитирует Дилана пресс-служба Нобелевского комитета.

Он выразил признательность за оказанную честь и заявил, что новость о награждении "лишила его дара речи".

При этом пока неизвестно, будет ли Дилан лично присутствовать церемонии награждения в Стокгольме 10 декабря.

Ранее сообщилось, что Боб Дилан, которому была присуждена нобелевская премия по литературе, удалил упоминание о награде со своего официального сайта.

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман)– американский музыкант, автор и исполнитель песен, художник, писатель и киноактер. Родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Дедушка и бабушка музыканта в 1905 году переехали в США из Одессы.

Дилан является культовой фигурой в мире рок-музыки на протяжении последних 50 лет. Многие его песни, такие, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Журнал Rolling Stone назвал Дилана вторым по значимости исполнителем в истории музыки. В 1988 году Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла, шесть его композиций входят в Зал славы "Грэмми". Музыкант также является обладателем премий "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".

