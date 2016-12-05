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Боб Дилан подготовил речь для церемонии вручения Нобелевской премии

5 декабря в 12:15

Будет ли певец присутствовать на церемонии, не уточняется.

Боб Дилан
Боб Дилан написал речь для вручения Нобелевской премии
Американский певец Боб Дилан, который в этом году был удостоен Нобелевской премии по литературе, подготовил речь для церемонии вручения премии. Речь будет зачитана 10 декабря, сообщается на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.

Будет ли Дилан присутствовать на церемонии вручения, не уточняется. Вместе с тем, отмечается, что песню музыканта A Hard Rain's A-Gonna Fall исполнит Патти Смит.

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Напомним, 13 октября Нобелевский комитет присудил Бобу Дилану премию по литературе с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".  Позже музыкант удалил упоминание о награде со своего официального сайта и заявил о том, что не сможет посетить церемонию вручения премии.

Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги премия церемония Нобелевская литература певец
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