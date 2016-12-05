Боб Дилан подготовил речь для церемонии вручения Нобелевской премии

Будет ли певец присутствовать на церемонии, не уточняется.

Боб Дилан написал речь для вручения Нобелевской премии

Американский певец Боб Дилан , который в этом году был удостоен Нобелевской премии по литературе, подготовил речь для церемонии вручения премии. Речь будет зачитана 10 декабря, сообщается на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.

Будет ли Дилан присутствовать на церемонии вручения, не уточняется. Вместе с тем, отмечается, что песню музыканта A Hard Rain's A-Gonna Fall исполнит Патти Смит.

Bob Dylan (#NobelPrize in Literature 2016) has provided a speech which will be read at the Nobel banquet in Stockholm December 10. — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 грудня 2016 р.

Patti Smith will perform Bob Dylan's A Hard Rain's A-Gonna Fall at the #NobelPrize Award Ceremony 10 December. pic.twitter.com/xoshAq74HX — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 грудня 2016 р.

Напомним, 13 октября Нобелевский комитет присудил Бобу Дилану премию по литературе с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции". Позже музыкант удалил упоминание о награде со своего официального сайта и заявил о том, что не сможет посетить церемонию вручения премии.

Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".