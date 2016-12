Боб Дилан подготовил речь для церемонии вручения Нобелевской премии

Американский певец Боб Дилан , который в этом году был удостоен Нобелевской премии по литературе, подготовил речь для церемонии вручения премии. Речь будет зачитана 10 декабря, сообщается на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.

Будет ли Дилан присутствовать на церемонии вручения, не уточняется. Вместе с тем, отмечается, что песню музыканта A Hard Rain's A-Gonna Fall исполнит Патти Смит.

