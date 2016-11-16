Боб Дилан не поедет на церемонию вручения Нобелевской премии

Организаторы попросили музыканта произнести нобелевскую речь в течение шести месяцев после 10 декабря.

Боб Дилан написал письмо в Нобелевский комитет

Американский музыкант, поэт, актер и художникотказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии.

В своем письме к Шведской королевской академии наук Дилан сослался на данные ранее обязательства, в связи с которыми он не сможет присутствовать на церемонии, сообщили шведское издание The Local в среду, 16 ноября.

В Академии, в свою очередь, заявили, что такое изредка бывало и раньше. Единственное требование, которое организаторы выдвинули артисту – выступить с традиционной нобелевской речью в течение шести месяцев после 10 декабря, причем необязательно в Швеции.

Напомним, 13 октября Нобелевский комитет присудил Бобу Дилану премию по литературе с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".