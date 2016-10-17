Billboard назвал Мадонну женщиной года

По мнению издания, певица использует свое влияние для того, чтобы "изменить представление о женщинах и равноправии".

Мадонна стала женщиной года по версии Billboard freemin.ru

Журнал Billboard присудил Мадонне титул "Женщина года 2016" за многолетнюю творческую и активную благотворительную деятельность, сообщается на сайте издания

"Мадонна является одним из немногих выдающихся исполнителей, чьи влияние и карьера выходят за границы музыки. С ее творческим видением, неустанным стремлением к инновациям и филантропии она является источником вдохновения для сотен миллионов людей по всему миру и рекордсменом в своей профессии. Помимо всего, она еще и феминистка, единственная в своем роде артистка, использовавшая свое влияние, чтобы изменить общественное мнение о женщинах, сексуальности и равноправии", — заявила президент совместной медийной группы Billboard и журнала The Hollywood Reporter Дженис Мин.

Концертный тур исполнительницы Rebel Heart Tour, который завершился в марте, позволил Мадонне стать самым кассовым сольным артистом. На тур было продано более миллиона билетов, сборы от продажи которых превысили 170 миллионов долларов. Всего же за время своей гастрольной деятельности Мадонна заработала 1,31 миллиарда долларов.