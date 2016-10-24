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Билл Мюррей получил премию имени Марка Твена

24 октября в 16:37

Премия вручается ежегодно с 1998 года.

билл мюррей
Билл Мюррей удостоился премии имени Марка Твена
Американский актер Билл Мюррей стал обладателем премии имени Марка Твена за американский юмор, сообщает CBC News. Награда вручается Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди с 1998 года.

"Есть любовь. Это то, с чем мы приходим, и то, с чем мы уходим. Я люблю вас. Давайте чаще повторять это друг другу", заявил Мюррей во время вручения премии. Он также отметил, что обязан получением награды своей семье и талантливым людям, вместе с которыми работал на протяжении десятилетий.

Мюррей стал 19 обладателем премии, которая присуждается за такое же влияние на американское общество, которое на него оказал Твен. Наиболее известными работами актера являются фильмы "День сурка", "Трудности перевода", "Сломанные цеты", "Охотники за приведениями", "Гольф-клуб" и другие. Он также являются режиссером и продюсером.

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Ранее стало известно о том, что обладателем Нобелевской премии по литературе стал музыкант Боб Дилан.

По материалам: ZN.UA
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Тэги премия Мюррей награда
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