Билл Клинтон написал триллер о работе президента США

Книга "Исчезнувший президент" написана в соавторстве с популярным писателем.

Билл Клинтон стал соавтором триллера "Исчезнувший президент" indianapublicmedia.org/

, 42-й президент США, стал одним из авторов романа-триллера "Исчезнувший президент", которую написал вместе с известным американским писателем Джеймсом Паттерсоном.

В центре сюжета которого - работа американского президента на своем посту, пишет DW со ссылкой на информацию агентства AFP.

Клинтон отметил, что при написании романа ему помогали знания о жизни в Белом доме, о том, как строится работа в президентском аппарате и о принципах взаимодействия в Вашингтоне. Экс-президент США также назвал сенсационным сотрудничество с писателем Паттерсоном. А писатель заявил, что "совместная работа с президентом Клинтоном стала высшим пунктом моей карьеры".

Ранее Клинтон издавал несколько документальных произведений, соавтором художественного произведения выступил впервые. Что касается Паттерсона, то он известен как автор более ста книг, среди которых криминальные романы и сочинения для детей, проданные общим тиражом более 350 миллионов экземпляров. В 2016 году журнал Forbes назвал Паттерсона самым богатым и наиболее востребованным писателем, заработавшим за прошедший год 95 миллионов долларов.

Роман-триллер "Исчезнувший президент" должен быть издан совместно американскими издательствами Alfred A. Knopf и Little, Brown and Company.

Билл Клинтон как представитель Демократической партии был президентом США в 1993 – 2001 годах, два срока.