Бенедикт Камбербэтч заявил о возможном завершении "Шерлока"

По словам актера, новый сезон сериала может быть "концом эпохи".

Бенедикт Камбербэтч намекнул на завершение "Шерлока"

Актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главного героя в сериаленамекнул на возможное окончание сериала. Создатели шоу не говорят ему "никогда", но дальнейшее будущее сериала пока кажется неясным, заявил он в интервью журналу GQ.

Говоря о последнем сезоне "Шерлока", Камбербэтч сказал, что "это может быть концом эпохи. Это ощущается как конец эпохи. Честно говоря, сериал дошел до точки, после которой продолжать его будет уже очень сложно".

Актер также добавил, что он бы с удовольствием вернулся к роли Шерлока в будущем и не хотел бы окончательно отказываться от этого образа.

На данный момент вышло три сезона сериала по три эпизода в каждом. Премьера четвертого сезона намечена на январь 2017 года.

1 января был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело более 8 млн зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.