Бенедикт Камбербэтч спел песню Comfortably Numb с Дэвидом Гилмором

Выступление состоялось на сцене концертного зала в Лондоне.
Совместное выступление состоялось 28 сентября в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.
Об увлечении Кабербэтча музыкой ничего не известно. Он окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, но по театральному направлению. В интернете можно найти в его исполнении песню Can't Keep It Inside, которую он записал для трагикомедии "Август: Графство Осейдж".
Ранее сообщалось о том, что Камбербэтч был награжден орденом Британской империи за успехи в кинематографе, драматургии и достижения в благотворительности. Камбербэтч получил третью по старшинству степень ордена - на одну ниже той, которая уже подразумевает посвящение в рыцари.ZN.UA