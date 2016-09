Бенедикт Камбербэтч спел песню Comfortably Numb с Дэвидом Гилмором

Выступление состоялось на сцене концертного зала в Лондоне.

Бенедикт Камбербэтч спел песню Pink Floyd

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спел песню Comfortably Numb группы Pink Floyd с бывшим участником коллектива Дэвидом Гиломором. Видео выступления было размещено на YouTube.

Совместное выступление состоялось 28 сентября в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

Об увлечении Кабербэтча музыкой ничего не известно. Он окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, но по театральному направлению. В интернете можно найти в его исполнении песню Can't Keep It Inside, которую он записал для трагикомедии "Август: Графство Осейдж".

Ранее сообщалось о том, что Камбербэтч был награжден орденом Британской империи за успехи в кинематографе, драматургии и достижения в благотворительности. Камбербэтч получил третью по старшинству степень ордена - на одну ниже той, которая уже подразумевает посвящение в рыцари.