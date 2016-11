BBC выбрала 15 лучших молодых музыкантов года

Победитель и пять номинантов премии Sound of 2017 будут названы 6 января.

Anderson.Paak вошел в лонг-лист премии Sound of 2017

Компания BBC опубликовала лонг-лист претендентов на получение престижной музыкальной премии Sound of, которая вручается ежегодно с 2003 года молодым перспективным музыкантам . В список, который был опубликован на сайте премии , вошли 15 артистов.

По правилам, музыканты, которые вошли в лонг-лист, не должны быть очень известными, а их синглы и альбомы не попадать в топ-20 хит-парадов до 30 октября 2016 года. Победитель и пять номинантов премии будут названы 6 января.

AJ Tracey – 22-летний рэп-исполнитель из Лондона. Изначально выступал под всевдонимом Looney. Его первый альбом Spirit Bomb вышел в 2015 году и содержал песни, которые рассказывали о жизни исполнителя, романе с замужней женщиной и покемонах.

Anderson.Paak — тридцатилетний протеже Dr. Dre из Калифорнии. Он выпустил свой первый альбом в 2012 году. Помимо сольной карьеры Пак участвует в хип-хоп дуэте NxWorries.

Группа Сabbage из Манчестера, исполняет песни о Северной Корее и Дональде Трампе.

Dave – 18-летний исполнитель из Лондона, на данный момент работает над дебютным альбомом.

Деклан Маккенна — 17-летний музыкант из Хертфордшира. Два года назад он выиграл конкурс молодых талантов фестиваля "Гластонбери", а потом выпустил талантливый сингл Brazil о коррупции в ФИФА, который позволил попасть Маккенне в альтернативные чарты и поиграть на разогреве у Foals и других инди-звезд. NME называет Маккенну одним из самых многообещающих молодых сонграйтеров.

Мэгги Роджерс впечатлила Фаррелла Уильямса на мастер-классе в Институте Клайва Дэвиса при Нью-Йоркском Университете. Роджерс дала послушать Уильямсу свою песню Alaska, которую написала за 15 минут незадолго до мастер-класса.

Жоржа Смит - 19-летняя исполнительница опубликовала свой первый сингл только в январе 2016 года, но к ноябрю все билеты на ее концерты в рамках первого тура были проданы.

Ray BLK – 22-летняя R& B певица. Первую свою группу основала в возрасте 13 лет.

The Amazons – за восемь месяцев сумели стать одной из самых востребованных молодых групп и выиграть две престижных награды в 2015 году.

В разное время победителями Sound of становились Адель, Keane, Сэм Смит, а номинантами были Леди Гага, Florence and the Machine, ASAP Rocky и Джеймс Блейк.