Бандуристы сыграли рождественский концерт в Жулянах

Музыканты исполнили колядки и щедривки из разных уголков Украины.

Национальная заслуженная капелла бандуристов им. Г. Майбороды в среду, 11 января, дала рождественский концерт в Жулянах. Концерт "Нині в нас Різдво!" состоялся в терминале "А" международного аэоропорта "Киев".

Музыканты исполнили созданные в разное время колядки и щедривки из разных уголков Украины.

Напомним, 9 января коллектив принял участие в рождественском флеш-мобе на столичном железнодорожном вокзале.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Новый год и Рождество являются самыми любимыми новогодними праздниками для большинства украинцев. При этом 43% больше любят Новый год, 42% – Рождество. Еще 5% отметили как самый любимый праздник День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. 5% не нравится ни один из перечисленных праздников, не определились – 3%.