Автор "Живой" снимет новый фильм про Даниила Галицкого

Большинство украинских кинотеатров отказались взять "Живую" в прокат.

Тарас Химич снимет фильм про Даниила Галицкого

В 2016 году в украинский прокат вышел фильм Тараса Химича "Живая". В основе ленты — реальные украинские события середины XX века, и реальная главная героиня Анна Попович, жизнь которой связана с УПА. Далеко не все украинские кинотеатры согласились взять ее в прокат, мотивируя отказ "дистрибьюторскими" и "техническими" причинами. В интервью ZN.UA режиссер рассказал о съемках фильма и планах на следующий проект.

По словам Химича, съемки "Живой" продолжались в течение трех лет. "Фильм был создан без всякой поддержки со стороны государства. Лишь на завершающем этапе (а именно: озвучивание фильма) с помощью присоединилась Львовская областная государственная администрация. Мы сами себе были заказчиками и производителями. А это, пожалуй, самая большая ответственность. Ведь себя не обманешь", добавил он.

Рассказывая о следующем проекте, режиссер заявил: "На самом деле знаю, что буду снимать дальше. Единственное, что сейчас скажу, — будущий фильм не будет иметь никакого отношения к ХХ веку".

Как стало известно ZN.UA , уже в ближайшее время Тарас Химич приступит к реализации нового масштабного кинопроекта, посвященного легендарной фигуры князя Даниила Галицкого.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Тарасом Химичем в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".