Арт-проект "Крылья. Вечер с Богданом" войдет в репертуар франковцев

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Проект объединил эксклюзивные кино-и фотоматериалы, а также интервью с актером разных лет.

Творческий вечер, посвященный памяти Богдана Ступки, который прошел в Национальном театре им. И.Франко 5 октября, будет показан повторно - уже в ноябре, по многочисленным просьбам почитателей таланта Богдана Сильвестровича.

Этот арт-проект объединил эксклюзивные кино - и фотоматериалы, которые зафиксировали Богдана Ступку в его лучших театральных работах, а также фрагменты интервью с актером разных лет. Зрители на вечере не скрывали слез, когда на белом полотне экрана Богдан Ступка будто оживал в сценическом пространстве родного театра в своих больших ролях короля Лира, Николая Задорожного ("Украденное счастье"), Льва Толстого ("Лев и Львица").

Настоящий катарсис - силуэт Ступки в роли Тевье-Тевеля, который молча взирает с Млечного пути на молодое поколение своих актеров-франковцев, которые выполняют легендарный танец из этого спектакля (хореограф Борис Каменькович).

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К работе над арт-проектом присоединились Остап и Дмитрий Ступки. В финале вечера со стихами, посвященными дедушке, вышел маленький внук гениального актера - Богданчик. Почтить память мастера в этот театральный вечер пришли Эдуард Митницкий, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Лариса Кадочникова, Ада Роговцева, Богдан Бенюк и другие известные деятели искусства. На вечере также представили символическую почтовую марку с портретом Богдана Ступки.

Богдан Ступка скончался 22 июля 2012 года в Киеве на 71-м году жизни. Он родился 27 августа в 1941 году в поселке Куликов (Львовская область). С 1999 по 2001 годы Ступка был министром культуры Украины. Актер 10 лет руководил столичным академическим театром им. И.Франко.