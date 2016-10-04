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Армин ван Бюрен представит в Киеве шестичасовое шоу

4 октября в 17:38

Выступление диджея запланировано на февраль 2017 года.

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Армин ван Бюрен выступит в Киеве
cultprostir.ua
Один из лучших диджеев мира Армин ван Бюрен выступит в Киеве 25 февраля 2017 года. Он представит шоу Armin Only Embrace, которое длится шесть часов нон-стоп, сообщает Cultprostir.

Как заявил сам ван Бюрен, "такого шоу никто никогда не видел. Это первый транс-ивент такого уровня. Его можно сравнить с самым масштабным рок-концертом, с той лишь разницей, что это танцевальная музыка".

В Armin Only Embrace будут звучать треки из последнего альбома ван Бюрена Embrace, который вышел в октябре 2015 года. Музыка будет сопровождаться световыми эффектами, в шоу примут участие танцоры и вокалисты.

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Ван Бюрен уже выступал в Украине. В 2012 году он выступил на фан-зоне в Харькове перед матчем Нидерланды-Германия, который проходил в рамках "Евро-2012".

По материалам: cultprostir.ua
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Тэги шоу Бюрен музыка диджей Киев
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