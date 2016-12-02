Архитектор театра на Подоле заявил о черном пиаре и политическом заказе

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам архитектора, недовольство в обществе было вызвано с помощью профессиональной манипуляции фотографиями.

Архитектор театра на Подоле заявил о направленной акции по "разогреву" общества КГГА

Архитектор Олег Дроздов, который выступил в роли автора проекта нового здания киевского театра на Подоле, в интервью ZN.UA заявил о том, что обсуждение фасада театра в социальных сетях и медиа было следствием черного пиара и намеренной манипуляции с целью "разогреть" общественность.

"Еще до публичного открытия фасада театра специально были сделаны тенденциозные снимки - под таким ракурсом, что основную часть здания человеческий глаз попросту не замечает. То есть были сознательно поданы тенденциозные ракурсы. И это была профессиональная компиляция – с целью "разогреть". Ведь волна недовольства как раз и разразилась еще "до" того, как фасад здания был открыт", отметил он.

Архитектор также подчеркнул, что многие пришедшие на открытие фасада, искренне аплодировали. Само же новое здание, по мнению Дроздова, "неразрывно связано с той функцией, которая предполагается, согласно проекту. Эта функция – в современном высокотехнологичном европейском ритме творческой работы внутри самого здания, даже внутри мегаполиса. И для этого очень многое сделано – без преувеличений – на европейском уровне".

Читайте историю строительства здания театра на Подоле и интервью с Олегом Дроздовым в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".