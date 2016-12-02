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Архитектор театра на Подоле заявил о черном пиаре и политическом заказе

2 декабря в 14:43

По словам архитектора, недовольство в обществе было вызвано с помощью профессиональной манипуляции фотографиями.

Театр на Подоле
Архитектор театра на Подоле заявил о направленной акции по "разогреву" общества
КГГА
Архитектор Олег Дроздов, который выступил в роли автора проекта нового здания киевского театра на Подоле, в интервью ZN.UA заявил о том, что обсуждение фасада театра в социальных сетях и медиа было следствием черного пиара и намеренной манипуляции с целью "разогреть" общественность.

"Еще до публичного открытия фасада театра специально были сделаны тенденциозные снимки - под таким ракурсом, что основную часть здания человеческий глаз попросту не замечает. То есть были сознательно поданы тенденциозные ракурсы. И это была профессиональная компиляция – с целью "разогреть". Ведь волна недовольства как раз и разразилась еще "до" того, как фасад здания был открыт", отметил он.

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Архитектор также подчеркнул, что многие пришедшие на открытие фасада, искренне аплодировали. Само же новое здание, по мнению Дроздова, "неразрывно связано с той функцией, которая предполагается, согласно проекту. Эта функция – в современном высокотехнологичном европейском ритме творческой работы внутри самого здания, даже внутри мегаполиса. И для этого очень многое сделано – без преувеличений – на европейском уровне".

Читайте историю строительства здания театра на Подоле и интервью с Олегом Дроздовым в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги здание театр архитектор
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4 комментария
  • Зоя Демидович Сегодня, 15:33 Малевича і Тіціана в одному залі не виставляють. Будівля, може і хороша, але на Андріївському узвозі вона недоречна. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Георний Иванов Сегодня, 15:28 Он теперь может кукарекать что угодно, отмыться все равно не получится, любой здравомыслящий человек все прекрасно видит и понимает. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Елена Чернова Сегодня, 15:18 С виду страшный фасад, рядом - по стилю здания 19 ст. не подходят, так не делают, к примеру, в Париже Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Сергей Савченко Сегодня, 15:15 Интересно, а этого типо,,архитектора,, психиаторы проверяли на псих пригодность находиться вне стен психиотрической больницы....наверное он пиарился и косил под нормального....конгрес психиаторов просит дроздова явиться на коммисию для освидетельствования ..... Ответить Цитировать Пожаловаться
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