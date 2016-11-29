Археологи обнаружили на Хортице комплекс возрастом 3500 тысячи лет

Археологический комплекс располагался под асфальтом, положенным во времена СССР.

На Хортице обнаружен комплекс возрастом 3500 лет Национальный заповедник "Хортица"

На острове Хортица археологи обнаружили уникальный объект бронзового века. Как сообщается на сайте Национального заповедника "Хортица", обнаруженный комплекс располагается на высоком скалистом плато, вблизи русла Старого Днепра.

Находка была обнаружена на небольшой глубине сразу под слоем асфальта, который был положен в советские времена. Объект представляет собой комплекс каменных закладок, различных размеров и форм. Под ними, в ямах, обнаружен лепной сосуд срубной культуры.

Согласно предварительному анализу, комплекс был построен около 3500 тысяч лет назад для проведения культовых обрядов.

Национальный заповедник "Хортица"

Ранее сообщалось о том, что археологи впервые обнаружили религиозный текст этрусков. На одной из стен храма сохранилась стела с религиозным текстом, изучение которого позволит исследователям определить, в каких богов верили представители этого древнего народа.