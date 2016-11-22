Антимайдановский фильм "Украина в огне" выложили в сеть

Фильм рассказывает о Майдане как акции, организованной ЦРУ США.

В сеть выложили антимайдановский фильм Оливера Стоуна

В третью годовщину Революции Достоинства в сети появился антимайдановский фильм "Украина в огне", продюсером которого выступил американский режиссер Оливер Стоун. Полная версия фильма была опубликована на YouTube.

Кроме того, в тот же день фильм, в котором утверждается, что Майдан был организован Центральным разведывательным управлением США, был показан на российском канале "Рен ТВ", несмотря на петицию с просьбой отменить показ.

Как сообщает "Украинская правда", режиссером картины выступил украинец Игорь Лопатенок, который утверждает, что созданный им продукт является "расследовательской журналистикой". Во время создания фильма сценарист Стоун говорил президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, в фильм включены отрывки интервью с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и министром внутренних дел тех времен Виталием Захарченко.

Путин в фильме называет цветные революции новым способом ведения войны, рассказывает о военной базе в Крыму и размышляет об украинской революции, а Янукович рассказывает о том, что на него планировали совершить покушение. "Появилась информация у нашей разведки, что были специальные наемники. Им была поставлена задача: не захватывать президента, а расстрелять. И я обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы он разрешил мне выехать на территорию России", заявил экс-президент.

Сторонники же Майдана в анонсах фильма не упоминаются.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день начались акции в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.