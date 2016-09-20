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Анджелина Джоли объявила о разводе с Брэдом Питтом

20 сентября в 19:33

У пары появились "непреодолимые разногласия".

Джоли Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе около 12 лет
Reuters
Звездные голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся. После 12 лет совместной жизни инициатором расставания стала Джоли. По информации пресс-службы актрисы, такое решение было принято "ради здоровья семьи". Других комментариев на эту тему Джоли давать не будет.

Американские и британские СМИ пишут, что в заявлении о разводе актриса ссылается на "непреодолимые разногласия" с мужем. Также Джоли просит отдать ей опеку над шестью их детьми. При этом актриса будет разрешать Питту их навещать.

Также утверждается, что Джоли была недовольна методами воспитания детей, которые применял ее муж. Брэд Питт пока не прокомментировал информацию о разводе.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе около 12 лет, но поженились только в 2014 году. У них шестеро общих детей, трое из которых – приемные. У всех детей фамилия – Джоли-Питт.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Джоли Питт дети развод
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