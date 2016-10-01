Анджелина Джоли добилась временной опеки над всеми своими детьми

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Брэду Питту придется сдавать анализы на наличие в организме алкоголя или наркотиков.

Анджелина Джоли одержала первую победу над Брэдом Питтом

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли временного соглашения, согласно которому она получила право опеки над всеми их детьми до 20 октября, сообщает портал TMZ

Питт и Джоли в досудебном порядке одобрили предложение окружного отдела по защите детей и семьи. Эта договоренность позволяет мужу посещать детей в присутствии врача.

Питт также будет периодически сдавать анализы на наличие алкоголя или наркотических веществ в организме. Издание уточняет, что первые анализы уже были сделаны и оказались отрицательными.

Также оба родителя обязаны пройти индивидуальные консультации у психолога, а также вместе со своими детьми встретиться со специалистом по семейной психотерапии.

Соглашение будет действовать на протяжении трех недель, после чего отдел по защите детей и семьи введет новые условия или передаст дело в суд.

Анджелина Джоли объявила о разводе с Брэдом Питтом 20 сентября. В качестве официальной причины развода указано наличие "непреодолимых разногласий" с мужем. Позже в СМИ появилась информация о том, что Джоли обвиняет Питта в склонности к агрессии под воздействием спиртного или наркотиков.

Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе около 12 лет, но поженились только в 2014 году. У них шестеро общих детей, трое из которых – приемные. У всех детей фамилия – Джоли-Питт.