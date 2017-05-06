Ален Делон решил завершить свою кинокарьеру

Знаменитый французский актер в этом году сыграет свою последнюю роль в кино.
Фильм, название которого не сообщается, будет рассказывать о любви между 80-летним мужчиной и женщиной лет пятидесяти.
"Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", - заявил 81-летний Делон, пишет Le Parisien.
Актер не снимался в кино с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря. Однако актер также работает в театре и снимается в телесериалах.
В кино он дебютировал 60 лет назад во французском фильме "Когда вмешивается женщина".ZN.UA