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Ален Делон решил завершить свою кинокарьеру

6 мая в 06:50

Знаменитый французский актер в этом году сыграет свою последнюю роль в кино.

Делон
Делон не хочет сниматься в "лишнем" фильме
filmz.ru
Знаменитый французский актер театра и кино Ален Делон решил завершить свою карьеру в кино и в этом году снимется в последнем для себя кинофильме.

Фильм, название которого не сообщается, будет рассказывать о любви между 80-летним мужчиной и женщиной лет пятидесяти.

"Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", - заявил 81-летний Делон, пишет Le Parisien.

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Актер не снимался в кино с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря. Однако актер также работает в театре и снимается в телесериалах.

В кино он дебютировал 60 лет назад во французском фильме "Когда вмешивается женщина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги кино актер фильм Делон Франция
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