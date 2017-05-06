Ален Делон решил завершить свою кинокарьеру

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Знаменитый французский актер в этом году сыграет свою последнюю роль в кино.

Делон не хочет сниматься в "лишнем" фильме filmz.ru

Знаменитый французский актер театра и кино Ален Делон решил завершить свою карьеру в кино и в этом году снимется в последнем для себя кинофильме.

Фильм, название которого не сообщается, будет рассказывать о любви между 80-летним мужчиной и женщиной лет пятидесяти.

"Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", - заявил 81-летний Делон, пишет Le Parisien.

Актер не снимался в кино с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря. Однако актер также работает в театре и снимается в телесериалах.

В кино он дебютировал 60 лет назад во французском фильме "Когда вмешивается женщина".