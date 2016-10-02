Аласания: Выделение средств на "Евровидение 2017" невозможно без принятия бюджета

По мнению Генерального директора НТКУ, первоочередными шагами по организации конкурса является выделение средств и наем людей на работу.
"Критичность и даже кретинизм ситуации заключаются в том, что деньги у государства есть, и оно готово финансировать конкурс. Деньги есть и у города. И Киев также свою часть готов вкладывать. Однако и то, и другое невозможно без изменений в бюджете 2016 и принятия бюджета 2017. Произойти эти события должны на сессиях ВР и Киеврады. Это примерно середина, а то и конец октября", заявил он.
По словам Аласании, критически важным для успешного проведения конкурса в Украине уже сейчас является выделение средств и наем работников, которые смогут обеспечить организацию "Евровидения" на наивысшем уровне.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA