Аласания: Выделение средств на "Евровидение 2017" невозможно без принятия бюджета

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По мнению Генерального директора НТКУ, первоочередными шагами по организации конкурса является выделение средств и наем людей на работу.

Зураб Аласания рассказал об особенностях подготовки в проведению "Евровидения 2017" vk.com/zurab_alasania

Вложить деньги в организацию "Евровидения 2017" готовы и государство, и Киев, но эти процессы невозможно запустить без принятия бюджета 2017 и внесения изменений в бюджет 2016. Об этом в интервью ZN.UA заявил Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

"Критичность и даже кретинизм ситуации заключаются в том, что деньги у государства есть, и оно готово финансировать конкурс. Деньги есть и у города. И Киев также свою часть готов вкладывать. Однако и то, и другое невозможно без изменений в бюджете 2016 и принятия бюджета 2017. Произойти эти события должны на сессиях ВР и Киеврады. Это примерно середина, а то и конец октября", заявил он.

По словам Аласании, критически важным для успешного проведения конкурса в Украине уже сейчас является выделение средств и наем работников, которые смогут обеспечить организацию "Евровидения" на наивысшем уровне.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".