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Актеры "Твин Пикс" рассказали о новом сезоне сериала

19 октября в 14:36

Третий сезон культового сериала выйдет в 2017 году.

твин пикс
Новый сезон "Твин Пикс" выйдет на экраны в 2017 году
kinopoisk.ru
Кайл Маклахлен и другие актеры из сериала "Твин Пикс" поделились своими впечатлениями от нового сезона культового шоу. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сериала.

 "Приготовьтесь выйти из зоны комфорта лучшим из возможных способом", заявила певица и актриса Криста Белл.

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В апреле прошлого года  режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал Линч актеры шоу сезон
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