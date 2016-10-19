Актеры "Твин Пикс" рассказали о новом сезоне сериала

Третий сезон культового сериала выйдет в 2017 году.

Новый сезон "Твин Пикс" выйдет на экраны в 2017 году kinopoisk.ru

Кайл Маклахлен и другие актеры из сериалаподелились своими впечатлениями от нового сезона культового шоу. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сериала.

"Приготовьтесь выйти из зоны комфорта лучшим из возможных способом", заявила певица и актриса Криста Белл.

В апреле прошлого года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.