Ахтем Сеитаблаев: Консультантами при работе над "Киборгами" выступают защитники Донецкого аэропорта

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Фильм выйдет на экраны в конце 2017 года.

Ахтем Сеитаблаев рассказал о работе над фильмом "Киборги"

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в интервью ZN.UA рассказал о работе над двумя своими масштабными проектами: фильмами "Ее сердце" и "Киборги". В частности, режиссер рассказал о том, что сценарий "Киборгов" написан по воспоминаниям защитников Донецкого аэропорта, а сами воины выступали в роли консультантов при его создании.

"Они вычитывали сценарий на предмет — "может быть?" или "не может быть?". Ведь рассказать всю историю защиты Донецкого аэропорта на протяжении двух часов невозможно. Поэтому какие-то события компилировали. А чтобы усилить драматургическую составляющую, придавали дополнительные черты другим персонажам. И события, происходившие с другими, гармонично легли в эту канву", рассказал он.

Кроме того, Сеитаблаев отметил, что, по его мнению, будущее нашей страны за молодыми, мужественными и знающими цену жизни и смерти людьми. "Они понимают, за какую страну сражаются, и где хотят жить. Они готовы участвовать в создании такой страны. Как бы пафосно это ни звучало. И я хочу посвятить это кино им", подчеркнул режиссер.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2017 года.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".