Адель стала обладателем пяти наград "Грэмми"

Посмертно был награжден певец Дэвид Боуи.
Кроме того, Адель стала первым исполнителем, которому удалось дважды получить награды в этих категориях.
Посмертно пять наград премии получил Дэвид Боуи, который также смог одержать победу во всех номинациях, в которых был представлен. В частности, альбом исполнителя Blackstar стал лучшим альбомом альтернативной музыки.
Бейонсе, претендовавшая на девять "Грэмми", в итоге получила две награды. Ее "Formation" было признано лучшим видеоклипом, а "Lemonade" победил в категории "Лучший альбом Urban Contemporary"
Песня Бейонсе Formation стала лучшей композицией года по версии журнала The Rolling Stone.ZN.UA