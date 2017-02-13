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Адель стала обладателем пяти наград "Грэмми"

13 февраля в 10:57

Посмертно был награжден певец Дэвид Боуи.

адель
Адель получила награды "Грэмми" во всех номинациях, в которых была представлена
Кинопоиск
Британская певица Адель получила награды "Грэмми" во всех пяти номинациях, в которых была представлена в этом году. Как сообщает Forbes, Адель получила статуэтку, в частности, в категориях "Лучшая песня", "Лучшая запись" и "Лучший альбом".

Кроме того, Адель стала первым исполнителем, которому удалось дважды получить награды в этих категориях.

Посмертно пять наград премии получил Дэвид Боуи, который также смог одержать победу во всех номинациях, в которых был представлен. В частности, альбом исполнителя Blackstar стал лучшим альбомом альтернативной музыки.

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Бейонсе, претендовавшая на девять "Грэмми", в итоге получила две награды. Ее "Formation" было признано лучшим видеоклипом, а "Lemonade" победил в категории "Лучший альбом Urban Contemporary"

Песня Бейонсе Formation стала лучшей композицией года по версии журнала The Rolling Stone.

По материалам: ZN.UA
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Тэги награда Адель альбом Грэмми Бейонсе Боуи
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