Адель стала обладателем пяти наград "Грэмми"

Посмертно был награжден певец Дэвид Боуи.

Адель получила награды "Грэмми" во всех номинациях, в которых была представлена Кинопоиск

Британская певица Адель получила награды "Грэмми" во всех пяти номинациях, в которых была представлена в этом году. Как сообщает Forbes , Адель получила статуэтку, в частности, в категориях "Лучшая песня", "Лучшая запись" и "Лучший альбом".

Кроме того, Адель стала первым исполнителем, которому удалось дважды получить награды в этих категориях.

Посмертно пять наград премии получил Дэвид Боуи, который также смог одержать победу во всех номинациях, в которых был представлен. В частности, альбом исполнителя Blackstar стал лучшим альбомом альтернативной музыки.

Бейонсе, претендовавшая на девять "Грэмми", в итоге получила две награды. Ее "Formation" было признано лучшим видеоклипом, а "Lemonade" победил в категории "Лучший альбом Urban Contemporary"

Песня Бейонсе Formation стала лучшей композицией года по версии журнала The Rolling Stone.